كتب- عمرو صالح:

أكد مصدر مصري مسؤول، استمرار التنسيق المصري القطري الأمريكي بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين،

وأضاف المصدر انّ مصر تطالب الطرفين بإبداء المرونة اللازمة للتوصل لاتفاق لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أنّ الاتصالات جارية مع كافة الأطراف في محاولة للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

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