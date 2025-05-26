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القاهرة الإخبارية: استمرار التنسيق المصري القطري الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة

11:02 م الإثنين 26 مايو 2025

وزارة الخارجية المصرية

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كتب- عمرو صالح:

أكد مصدر مصري مسؤول، استمرار التنسيق المصري القطري الأمريكي بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين،

وأضاف المصدر انّ مصر تطالب الطرفين بإبداء المرونة اللازمة للتوصل لاتفاق لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أنّ الاتصالات جارية مع كافة الأطراف في محاولة للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

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