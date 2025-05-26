كتب- عمرو صالح:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الأرصاد أن مؤشرات حالة الطقس تشير إلى تحسن في حالة الأجواء بدء من غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في منشور عبر صفحتها الشخصية "فيسبوك": "تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى الرمال المثارة على غرب البلاد وشمال جنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة نتيجة دخول الجبهة الباردة ونشاط الرياح" .

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع تحسن في الأجواء اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء.

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