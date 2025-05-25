السياحة تكشف جهودها لتقديم تجربة حج ميسّرة لحجاج السياحة

كتب- محمد أبو بكر:

تواصل وزارة السياحة والآثار، جهودها المكثفة لضمان تقديم تجربة حج ميسّرة وآمنة ومتميزة لحجاج السياحة والتأكد من تلقيهم أفضل الخدمات، حيث يتواجد حالياً كافة أعضاء لجان البعثة المصرية الرسمية للحج السياحي والممثلة من الإدارة المركزية لشركات السياحة، والتي تم توزيعها على 21 لجنة تعمل على مدار الساعة، بجميع النقاط والمناطق الرئيسية التي يتواجد بها حجاج السياحة في كل من مصر والأردن والسعودية.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على حرص الوزارة على وضع راحة وسلامة حجاج السياحة على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق وبالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات والخدمات المتكاملة لحجاج السياحة طوال فترة تواجدهم بالأراضي المقدسة لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام.

من جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن لجان بعثة الوزارة تقوم بمتابعة أداء شركات السياحة ومدى تنفيذها للبرامج المُتفق عليها مع حجاج السياحة والتعامل الفوري مع أية شكاوى أو مستجدات خاصة بالموسم والتنسيق مع شركات السياحة المنظمة بشكل فعال ومباشر، لافتة إلى أنه من أبرز تلك اللجان (لجنة الشكاوى والتحقيقات – لجنة متابعة الحالات المرضية – لجنة التائهين والمفقودات – اللجان الفرعية بكافة المناطق المتواجد بها الحجاج بمكة المكرمة وعددها 4 لجان وهي أجياد والمناطق المحيطة – المسفلة وجرول وجبل عمر - العزيزية – النزهة وزاهر، بالإضافة الى لجنة منفذ حالة عمار ولجنة ميناء العقبة الأردنية ولجنة نويبع لمتابعة الرحلات البرى.

وأوضحت، أن هذه اللجان تضم عناصر مُدربة ومُجهزة بأحدث وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة، بهدف تسهيل التواصل والاستجابة السريعة لاحتياجات الحجاج والرد على استفساراتهم وتقديم الدعم اللازم لهم بشكل فوري.

وتم توجيه أعضاء هذه اللجان بالتواجد الدائم في هذه المقرات على مدار 24 ساعة بنظام المناوبة اليومية، كما ستتواجد أيضاً داخل مخيمات منى وعرفات المخصصة لحجاج السياحة سواء في فئة الخمس نجوم أو البرامج الاقتصادية والبرية، لتقديم الدعم والمساعدة طوال فترة أداء المناسك.

وتم تحديد مقرات بعثة الوزارة للحج السياحي المتواجدة بالمملكة العربية السعودية بعناية بحيث تكون قريبة من أماكن إقامة حجاج السياحة، حيث تتواجد في مكة المكرمة بفندقي مكارم أجياد والذي يتميز بقربه من الحرم المكي مما يسهل وصول الحجاج إليه، وفندق نسمات اليقين في شارع صدقي بمنطقة العزيزية والتي تشهد كثافة في تواجد حجاج البرامج الاقتصادية، بينما يتواجد مقر البعثة في المدينة المنورة بفندق كراون بلازا بالمنطقة الجنوبية لقربه من الحرم النبوي الشريف.