ممثل الحزب المصري الديمقراطي يرفض تعديلات قوانين الانتخابات

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب إيهاب منصور رفضه لمشروعين القانونين بشأن تعديلات قوانين الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ.

وقال منصور خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس: "أنا بسأل نفسي جايين نناقش إيه النهاردة، هل جايين نناقش عدد مقاعد بناء على تغيير عدد السكان، الإجابة لأ.. احنا جايين نناقش مستقبل مصر السياسي ونظرة الشعب للانتخابات الآن وبعد 5 سنين".

واستكمل: "الأرقام كاشفة وتقول إن الناس عزفت عن هذه الانتخابات، وإن كانت تعبر عن الناس بصورة ما لكن ليس صورة حقيقية، الناس بتنزل تشارك بطلوع الروح، ومع السنوات عدد الناخبين بيقل أي أنهم فقدوا ثقتهم في العملية الانتخابية".

وأكد منصور: "نحن نتحدث عن مصلحة شخصية، ولو هيحصل انتخابات بأي نظام يرضي الشعب كله وأنا ما أجيش مش مهم، لكن لما نسب المشاركة تقل بهذه الصورة على مدار هذه السنوات هي دي المشكلة التي تحتاج لبحث".

واستكمل النائب: "في جلسات الحوار الوطني تم طرح رؤى كثيرة حول هذا الأمر، وكل الفئات يمكن تحقيقها من خلال "القائمة النسبية" سواء المسيحيين، النساء، ذوي الهمم، مصريين الخارج، فنحن نتحدث عن مستقبل السياسة في مصر.