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درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها

12:01 م الأحد 25 مايو 2025
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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على معظم المناطق.

وبحسب بيان الهيئة، تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم نحو 38 درجة مئوية، فيما ترتفع بشكل أكبر على جنوب الصعيد لتصل إلى 43 درجة، في ظل أجواء شديدة الحرارة نهارًا.

وأوضحت الهيئة أن الرياح تنشط اليوم على فترات متقطعة في عدد من المناطق، خاصة في جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، إلى جانب مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق والمناطق المكشوفة، خاصة في غرب البلاد وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن هذه الموجة الحارة مستمرة حتى يوم الإثنين 26 مايو.

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