محمود فوزي يهنئ وزيرة البيئة على منصبها الجديد في الأمم المتحدة

كتب- نشأت علي:

تقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأسمى آيات التهاني والتقدير إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمناسبة تعيينها أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إثر اختيارها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

يُعد هذا المنصب الدولي الرفيع شهادة على المكانة المرموقة التي تحظى بها الكفاءات المصرية على المستوى الدولي، كما يمثل تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة بالعطاء والخبرة في التصدي للتحديات البيئية على الصعيد العالمي، ودعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا للدور الريادي الذي تضطلع به مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الدبلوماسية البيئية والتنمية الدولية خلال السنوات الأخيرة.

داعين الله عز وجل أن يوفق الدكتورة ياسمين فؤاد ويسدد خطاها في مهمتها الدولية الجديدة.

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