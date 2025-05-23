الكاتب الكبير أحمد الخميسي يغادر المستشفى بعد إصابته بجلطة في قدمه

كتب- محمد شاكر:

طمأن الكاتب الكبير أحمد الخميسي، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية بعد دخوله الرعاية المركزة إثر إصابته بجلطة في ساقه اليسرى.

وكتب الخميسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "خرجت من المستشفى بعد عملية صغيرة، الشكر لكل الأصدقاء وللنقيب العزيز خالد البلشي على زيارته وأيضا الصديق محمد الجارحي.

وأضاف الخميسي: "حاليا في منزل ابنتي هانيا استكمل العلاج في البيت. اتعب من الرد على المكالمات الهاتفية معذرة وربنا يديم محبة الأصدقاء".

أحمد الخميسي قاص وكاتب صحفي ومترجم، ولد في القاهرة في 28 يناير 1948، ووالده الشاعر عبد الرحمن الخميسي، ظهرت قصصه القصيرة مبكرا منذ عام 1964 في الصحف مثل «صباح الخير، الكاتب» حيث قدمه يوسف إدريس للقراء عام 1967، عمل في الصحافة منذ عام 64، صدرت له عدة مجموعات منها «الأحلام ، الطيور الكرنفال، كناري، قطعة ليل، أنا وأنت».

كما نشر عددًا من الكتب والدراسات منها «نجيب محفوظ في مرايا الاستشراق»، و«أسرار المباحثات العراقية السوفيتية في أزمة الخليج» و«مسكو تعرف الدموع».

اقرأ أيضاً:

"س. ج" كل ما تود معرفته عن مدارس السيمي انترناشونال في مصر؟

يمنح شهادات معتمدة.. رابط التسجيل في ورش عمل ومؤتمر طب قصر العيني 26 مايو



