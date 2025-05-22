"سلامة الغذاء" تبحث مع نظيرتها السعودية التعاون في الرقابة والتفتيش

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم، الدكتور هشام الضجعى، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة في القاهرة.

تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الرقابة على سلامة الغذاء، وآليات التفتيش، وتبادل المعلومات الفنية والعلمية، بالإضافة إلى استعراض معايير تصدير واستيراد المنتجات الغذائية بين البلدين، بما يضمن حماية صحة المستهلك ويدعم التبادل التجاري الآمن في قطاع الغذاء.

ويُعد هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة سلامة الغذاء في البلدين، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتكامل الجهود لمواكبة المستجدات العلمية والتقنية في هذا القطاع الحيوي.

كما يعكس اللقاء التزام الهيئتين بحماية صحة المستهلك، وضمان توافر غذاء آمن وسليم، بما يعزز ثقة المواطنين والمستهلكين في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.

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