صور.. محافظ القاهرة يسلم تأشيرات الحج لأول فوج من حجاج الجمعيات

كتب- محمد نصار:

سلم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تأشيرات الحج لأول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظة القاهرة المستوى الأول التابعين للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التي ترأسها وزيرة التضامن الاجتماعي، والبالغ عددهم 179 حاجًا وحاجة والذين تم اختيارهم عن طريق القرعة العلنية.

كما سلم محافظ القاهرة، جوازات السفر لـ 11 من الحجاج الفائزين في قرعة وزارة التنمية المحلية من العاملين بمحافظة القاهرة.

وقدم محافظ القاهرة، التهنئة للحجاج الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لتأدية مناسك الحج هذا العام، مؤكدًا أن الدولة سعت من خلال وزارة التضامن ومحافظة القاهرة لتوفير سبل الراحة والخدمات والرعاية للحجاج.

ووجه محافظ القاهرة، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي ومعاونيها على ما تم تقديمه من تيسيرات للحجاج هذا العام.

كما وجه الشكر لكل الجمعيات التي قدمت المساعدة للحجاج من خلال اختيار القائمين على الإشراف على الحجاج ومعاونتهم للظهور بالمستوى الذي يليق بحجاج مصر.

وأوصى محافظ القاهرة، الحجاج بالدعاء لأهلهم ولوطننا الحبيب وشعبنا الكريم بدوام نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

شهد الحفل اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، وسامح فهيم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة جمعيات القاهرة، والشيخ خالد صلاح، مدير مديرية الأوقاف، ومشرفو الرحلات ومديرو الفنادق ومديرو الإدارات الاجتماعية وعدد من قيادات المحافظة.

وخلال الحفل، تسلم الحجاج كروت الحقائب وشارات التعريف وحقيبة طبية لأدوية الطوارىء وكتيب يشرح مناسك الحج، كما تم شرح مبسط لتعليمات أداء المناسك.

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