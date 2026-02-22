إعلان

ما هي الأولويات التي حددها رئيس الوزراء للمحافظين؟.. متحدث الوزراء يوضح

كتب : حسن مرسي

12:34 ص 22/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس الوزراء مع مجلس المحافظين الجديد جاء لتحديد أولويات عمل واضحة لكل محافظة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مع التزام بخطط محددة وتوقيتات زمنية للإنجاز.

وقال الحمصاني خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز" إن الاجتماع ركز على ملفات تمس حياة المواطنين مباشرة، موضحًا أن أبرزها تحسين جودة الخدمات الأساسية، ومتابعة توافر السلع بالأسواق، ومراقبة الأسعار، إلى جانب التعامل الفوري مع مخالفات البناء وتسريع إجراءات التقنين.

وأضاف أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة انضباط الخدمات والمرافق العامة، مؤكدًا أهمية الاستجابة السريعة لأي طوارئ، وتعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم، مع استمرار التنسيق الوثيق مع نواب البرلمان في جميع المحافظات.

وتابع أن هذه الأولويات تأتي في إطار حرص الحكومة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الاجتماع حدد خططًا عملية واضحة لكل محافظة لضمان التنفيذ الفعال والسريع.

وأكد الحمصاني أن الاجتماع يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار والرضا لدى المواطنين، داعيًا إلى تعاون الجميع لتنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، لتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة اليومية للمصريين.



