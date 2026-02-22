إعلان

متحدث الوزراء: تحصيل إيجارات الإسكان البديل لضمان استدامة المرافق

كتب : حسن مرسي

12:40 ص 22/02/2026

أرشيفية

كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد على ضرورة متابعة تحصيل إيجارات وحدات الإسكان البديل للعشوائيات بشكل منتظم، بهدف توجيه هذه الموارد إلى أعمال الصيانة والنظافة وضمان استدامة المرافق داخل تلك الوحدات.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، إن وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أكدت محاسبة اللجان التي تتأخر في إنهاء إجراءات التصالح أكثر من 7 أيام، موضحًا أن هذا القرار يأتي في إطار تقليل البيروقراطية وتسريع خطوات التقنين أمام المواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن هناك مستهدفات زمنية محددة لإنهاء جميع ملفات التصالح والتقنين، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.

وأشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة التعامل الفوري مع أي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات وضمان استدامة المرافق العامة في مختلف المحافظات.

وأكد المتحدث على أن الحكومة تتابع ملفات الإسكان البديل والتصالحات والتعديات بشكل يومي، لضمان تحقيق الانضباط الكامل وتوفير حياة كريمة للمواطنين في جميع المناطق.

