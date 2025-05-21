إعلان

مدبولي: الدولة تسعى لتنمية صناعة الألبان المجففة

09:54 م الأربعاء 21 مايو 2025

الدكتور مصطفي مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن تصنيع الألبان المجففة أحد أهم الصناعات التي تسعى الدولة لتنميتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدبولي أن التوسع في مشروعات تصنيع الألبان أمر هام للغاية وفي ذات الصدد تحدي كبير، مضيفا:"من كل 10 كيلو لبن طبيعي نحصل على كيلو لبن مجفف، لذا تعد التكلفة ضخمة".

وتابع: الرئيس وجه بالدخول في هذا المجال بالشراكة مع القطاع الخاص، وإذا كان القطاع الخاص غير قادر ستعمل الدولة على تقديم دعم.

وأكد مدبولي على أن الدولة لا تسعى لمزاحمة القطاع الخاص بل على العكس فهي داعم أساسي له مضيفًا: "في الأساس ندعم دخول القطاع الخاص هذا المجال، في حال أن القطاع الخاص يرى المشروع ليس ذو جدوى اقتصادية ستدخل الدولة بالشراكة معه في هذا المجال".

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ أيضًا:

تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"

السيسي لكامل الوزير: إزاي مفيش مصنع لإنتاج لبن الأطفال؟!

السيسي:الدلتا الجديدة توطن 2 مليون أسرة.. ونحتاج ميكنة زراعية بمليارات

قانون العمل الجديد.. صاحب العمل يحق له استرداد أجر الإجازة في هذه الحالة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنمية صناعة الألبان المجففة مشروعات تصنيع الألبان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد