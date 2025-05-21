مدبولي: الدولة تسعى لتنمية صناعة الألبان المجففة

كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن تصنيع الألبان المجففة أحد أهم الصناعات التي تسعى الدولة لتنميتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدبولي أن التوسع في مشروعات تصنيع الألبان أمر هام للغاية وفي ذات الصدد تحدي كبير، مضيفا:"من كل 10 كيلو لبن طبيعي نحصل على كيلو لبن مجفف، لذا تعد التكلفة ضخمة".

وتابع: الرئيس وجه بالدخول في هذا المجال بالشراكة مع القطاع الخاص، وإذا كان القطاع الخاص غير قادر ستعمل الدولة على تقديم دعم.

وأكد مدبولي على أن الدولة لا تسعى لمزاحمة القطاع الخاص بل على العكس فهي داعم أساسي له مضيفًا: "في الأساس ندعم دخول القطاع الخاص هذا المجال، في حال أن القطاع الخاص يرى المشروع ليس ذو جدوى اقتصادية ستدخل الدولة بالشراكة معه في هذا المجال".

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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