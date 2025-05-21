مدبولي: إنشاء مصنع مواسير جديد بمنطقة قناة السويس

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تفاصيل جديدة تتعلق باستثمارات قناة السويس الإقتصادية.

وقال مدبولي إنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الصينية على إنشاء مصنع لتصنيع المواسير، موضحا أنه سيوفر 600 مليون جنيه من الفاتورة الاستيرادية للدولة .

وأكد مدبولي على أن الدولة المصرية تدعم المستثمرين من خلال طرحها للرخص الذهبية لدعم مشروعاتهم وتشجيعهم وذلك بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة .

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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