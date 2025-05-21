الرئيس السيسي يعزي اللواء محمد الزملوط في وفاة شقيقه
01:18 م الأربعاء 21 مايو 2025
كتب- محمد أبو بكر:
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجب العزاء إلى اللواء أركان حرب محمد الزملوط في وفاة شقيقه، معربًا عن خالص مواساته.
وقال السيسي: "البقاء لله سبحانه وتعالى لوفاة شقيقك، وبشكرك على مجهودك".
جاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة الأولى من مشروع مدينة مستقبل مصر الصناعية.
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