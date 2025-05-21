الرئيس السيسي يعزي اللواء محمد الزملوط في وفاة شقيقه

01:18 م الأربعاء 21 مايو 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجب العزاء إلى اللواء أركان حرب محمد الزملوط في وفاة شقيقه، معربًا عن خالص مواساته.

وقال السيسي: "البقاء لله سبحانه وتعالى لوفاة شقيقك، وبشكرك على مجهودك".

جاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة الأولى من مشروع مدينة مستقبل مصر الصناعية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء محمد الزملوط وفاة شقيقه
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