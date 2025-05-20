يستهدفون علاقات الشعوب العربية.. عمرو موسى يُحذر الشباب من هذا السلوك

كتب- عمرو صالح:

نشر عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عبر حسابه الشخصي على منصة x عدد من التدوينات، حيث أهاب فيها الشباب العربي بضرورة التريث وعدم تبادل التعليقات التي تبنى على مفاهيم خاطئة للأحداث والتطورات الجارية مشيرا إلى أن المجتمع العربي يمر بمنزلق حاد يستهدف الوحدة العربية وتدمير علاقات الشعوب العربية ببعضها البعض.

وقال "موسى": "أهيب بالشباب العربي بل بكل العرب الواعين ألا يتورًط أحد في تبادل تعليقات ( عنيفة!) على السوشيال ميديا مبنية علي العنعنة والقراءات الخاطئة بل الخبيثة لمقالات أو تعليقات هنا أو هناك بشأن الأحداث والتطورات الجارية في العالم العربي وحول قضاياه".

وتابع: نمرً بمنزلق حاد جدا يزيده "علماء التشكيك والوقيعة"خطورة إذ يستهدفون تدمير العلاقات بين الشعوب العربية بعد ان كادوا ان ينجحوا في إحداث الفرقة بين النظم العربية(إلا من رحم).

وأشار موسى إلى العلاقات القوية بين مصر والمملكة العربية السعودية قائلا: "العلاقة المتينة بين المملكة العربية السعودية ومصر عمود رئيسي للعالم العربي يراد كسره حاليا . علينا جميعا ان نراعي هذه العلاقة وندعم مسيرتها .لا تعرًضوها لعلماء التشكيك والوقيعة ولا يجب ان نقع في شباكهم ولنجعل السوشيال ميديا منطلقا ايجابياً لخدمة المستقبل العربي وليس العكس".

اقرأ أيضًا:

صور.. مواصفات صفقة القطارات المكيفة الجديدة للعمل على الخط الأول للمترو

السيسي يستقبل نظيره اللبناني: نطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية فورًا

سكن لكل المصريين 5.. الإسكان تعلن موقف المقبولين والمرفوضين

شبورة ورياح قوية.. الأرصاد تعلن موعد ارتفاع الحرارة

بقرار كامل الوزير.. الموافقة على صرف منحة عيد الأضحى لهذه الفئة