كتبت- داليا الظنيني:

أكد خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس تلقى شكوى رسمية من نادي الزمالك، بخصوص إعلان إحدى شركات الاتصالات، مشيرًا إلى ان اتخاذ خطوات سريعة للتعامل معها.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة MBC مصر، أن شركة الاتصالات استجابت للشكوى وقامت بحذف الإعلان بشكل كامل من جميع منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لم يُعرض على شاشات التلفزيون.

وأوضح عبدالعزيز أن الشركة تعهدت بمعالجة الأمر بشكل كامل وإزالة أي محتوى مخالف قبل إعادة طرح الإعلان بعد مراجعته والموافقة عليه من قبل المجلس.

وفي رده على سؤال حول رأي المجلس في الإعلان المتداول، صرح رئيس المجلس الأعلى للإعلام بأن النسخة المتداولة حاليًا ليست الشكل النهائي للإعلان، وأن المجلس سينتظر النسخة النهائية التي ستقدمها الشركة بعد إجراء التعديلات اللازمة.