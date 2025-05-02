بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

كتب - عمرو صالح:

تصوير: علاء أحمد

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، اليوم، بدء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة ومنصب النقيب.

جاء ذلك فور انتهاء أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للنقابة، عقب اكتمال النصاب القانوني لانعقادها، حيث جرت مناقشة وإقرار جدول الأعمال السنوي.

وقد توجه الصحفيون أعضاء الجمعية العمومية، الذين قاموا بتسجيل أسمائهم في كشوف الحضور واكتمل بهم النصاب القانوني، إلى اللجان الانتخابية المخصصة داخل مقر النقابة بوسط القاهرة للإدلاء بأصواتهم.

وتشهد الانتخابات تنافسًا على مقعد النقيب بين 8 مرشحين، أبرزهم النقيب الحالي خالد البلشي والنقيب الأسبق عبد المحسن سلامة، بالإضافة إلى تنافس 43 مرشحًا على 6 مقاعد لعضوية المجلس.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساء، قبل أن يتم إغلاق صناديق الاقتراع والبدء في عملية فرز الأصوات تحت إشراف قضائي كامل.

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