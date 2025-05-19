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إصابة عاملين سقط عليهما حائط داخل مول بجوار هايبر الشيخ زايد

04:16 م الإثنين 19 مايو 2025

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كتب - محمد شعبان:

أُصيب عاملان إثر سقوط حائط عليهما داخل مول تجاري مجاور لهايبر ماركت بمنطقة الشيخ زايد.

تلقى مأمور قسم شرطة الشيخ زايد إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع انهيار جزئي داخل أحد المولات.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبيّن سقوط حائط داخل مول كليوباترا، مما أسفر عن إصابة عاملين، وتم نقلهما إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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هايبر ماركت الشيخ زايد شرطة الشيخ زايد
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