محافظ دمياط يستقبل وزير العمل لبحث ملفات التعاون المشترك (صور)

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الإثنين، محمد جبران، وزير العمل، في مستهل جولة الوزير بالمحافظة، والتي تشمل عددًا من الفعاليات المهمة.

وبحسب بيان، تتضمن زيارة وزير العمل افتتاح ملتقى توظيفي، وتسليم عقود عمل لذوي الهمم، بالإضافة إلى تفقد مقر مديرية العمل بالمحافظة، وزيارة معرض للسلع والمنتجات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع الوزير سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف ملفات العمل ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية التنسيق المستمر لدعم سوق العمل وتوفير فرص التشغيل.

حضر اللقاء فتحي التلاوي، مدير مديرية العمل بدمياط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

اقرأ أيضاً:

تراجع الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هل سيتغير النظام الانتخابي المتعلق بمجلسي النواب والشيوخ؟.. عضو أمناء الحوار الوطني يُجيب

بيطري يكشف أبرز 3 أمراض تؤدي إلى نفوق الدواجن في الصيف وطرق الوقاية -(تفاصيل)