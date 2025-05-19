بلاغات ومحاولات نصب.. تحذير عاجل من "العمل" بشأن وظائف الأردن

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، أنها تلقت خلال الفترة الماضية عددًا من الشكاوى من مواطنين تعرضوا لعمليات نصب من قِبل أفراد أو شركات أو صفحات إلكترونية وهمية، تدعي توفير فرص عمل في الخارج، وتحديداً في المملكة الأردنية الهاشمية، باسم الوزارة.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أنها رصدت تلك الحالات وغيرها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.

وشددت على أن فرص العمل المتاحة في الأردن يتم الإعلان عنها فقط من خلال الاتفاقية الرسمية للربط الإلكتروني بين وزارة العمل المصرية ونظيرتها الأردنية، ولا يتم عبر وسطاء أو أطراف خارجية.

وأوضحت الوزارة أن الحصول على هذه الفرص لا يتطلب دفع أي رسوم مالية، مشيرة إلى أن جميع خدماتها تقدم مجاناً بالكامل.

وناشدت الوزارة الشباب الراغبين في الاستفادة من فرص العمل، التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، أو التوجه مباشرة إلى مقرها للاستعلام، وذلك لضمان التعامل الآمن وتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب.

كما دعت الوزارة أي شاب يتعرض لمحاولة احتيال إلى سرعة التوجه إلى الجهات المختصة، مثل مباحث الأموال العامة أو شرطة الإنترنت أو مديريات العمل المنتشرة في المحافظات، لتقديم بلاغ رسمي ومباشر.

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