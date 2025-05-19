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نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة يشكر السيسي بعد اتصاله بوالده

01:33 ص الإثنين 19 مايو 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد فتحي:

تقدم الفنان أحمد عبدالرحمن أبو زهرة بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، نيابة عن عائلة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة.

وقال أحمد أبو زهرة في منشور له عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "نيابة عن عائلة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة أتقدم بخالص التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته الشاملة واهتمامه الدائم بصحة والدي واتصاله كل فترة للسؤال عليه والتحدث معه".

وأضاف: "كانت مكالمة اليوم دفعة جديدة لنفسية الوالد وإعطاءه شعور أنه ليس منسي بل في ذاكرة رأس الدولة رغم كل المشاغل والمهام الجسيمة التي تقع علي عاتقه، بكل الشعور بالفخر والتقدير والتكريم شكرا سيادة الرئيس".

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