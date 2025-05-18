السياحي يمثل أكثر من 50%.. "الحج والعمرة": تسهيلات غير مسبوقة لحجاج هذا العام

كتبت- داليا الظنيني:

أكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن تسهيلات كبيرة تم تقديمها هذا العام لحجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات التي كانت تواجه بعثات الحج في السابق تتعلق بالمشاعر المقدسة، والتي تُعد أساس التجربة الروحية للحج.

وأوضح "ترك"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن غرفة شركات السياحة بالتعاون مع وزارة السياحة، قامت هذا العام بالتعاقد مع أفضل الشركات المسؤولة عن الإقامة داخل المشاعر المقدسة، إضافة إلى شركات التغذية ذات الجودة العالية، مشيرًا إلى أن هناك شركة متخصصة للإشراف على تفاصيل الرحلة، بما في ذلك نوع الأتوبيسات المستخدمة ومستوى الخدمات المقدمة.

وأضاف، أن وفدًا متخصصًا تم تشكيله لتسهيل إجراءات الحج ومرافقة الحجاج، إضافة إلى وجود وفود دينية في كل معسكرات الحجاج المصريين، لمتابعة الأمور الدينية والإرشادية، مشيرًا إلى أنه تم استلام جميع المواقع والمخيمات المخصصة للحجاج المصريين داخل المشاعر، وكذلك الترتيبات المتعلقة بالتغذية، مع مراجعة كافة التفاصيل بشكل دقيق ومبكر، مؤكدًا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنهاء جميع الإجراءات واستلام المواقع قبل موسم الحج بوقت كافٍ.

وتابع: "عدد الحجاج المصريين هذا العام يبلغ نحو 78,500 حاج، موزعين على ثلاث جهات، وزارة الداخلية، وحج التضامن، وحج السياحة، الحج السياحي يمثل أكثر من 50% من إجمالي عدد الحجاج، ويتم تنظيمه بالكامل من خلال شركات السياحة".