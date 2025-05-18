أحمد موسي يكشف كواليس لقاء مدير المخابرات وكبير مستشاري ترامب

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية، التقى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا أن هذا اللقاء كان مهمًا للغاية في الوقت الحالي.

وأضاف "موسى"، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن اللقاء شهد بحث عدد من الملفات والقضايا الإفريقية، في مقدمتها الأوضاع في ليبيا.

وأشار إلى أن المسؤولين بحثا سبل وقف التصعيد والعمل على احتواء الوضع في العاصمة طرابلس، كما شهد اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في السودان وسبل التوصل لحل يحقق الاستقرار والسلام.

وأوضح أن الوساطة لوقف اطلاق النار في قطاع غزة ليست لدولة واحدة فقط ولكن مشتركة لثلاث دول في مقدمتهم مصر، مضيفا أن هناك جهود كبيرة.

وأشار إلى أن قطاع غزة يعاني خلال الفترة الأخيرة أكثر بكثير من السابق، متابعًا أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن اللقاء تناول أمورًا في غاية الأهمية أهمها الأوضاع في قطاع غزة والوساطة لوقف اطلاق النار.