"زراعة الشيوخ" تطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية في العام المالي الجديد

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن دور القطاع الزراعي في زيادة حجم الإنتاج المحلي يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة أن يحظى ذلك القطاع بمساحة أكبر في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في العام المالي الجديد 25/26.

جاء ذلك خلال كلمة الجبلي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، في حضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط.

وقال الجبلي إن خطة التنمية الاقتصادية المعروضة تستهدف تحقيق زيادة في الناتج الزراعي بنحو ٩٨٥.٣ مليار جنيه وفقًا للأسعار الثابتة في عام ٢٥/٢٦، وتستهدف حجم استثمارات في القطاع الزراعي بنحو ١٤٤ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك الحجم المستهدف في الاستثمارات الزراعية يعد أقل من المستهدف في العام الحالي 24/25، بنسبة انخفاض ١٩%، داعيًا وزيرة التخطيط إلى توضيح السبب وراء ذلك الانخفاض في حجم الاستثمارات الزراعية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بأن قطاع الزراعة هو قطاع ناجح ويؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي؛ سواء على مستوى القطاع الزراعي أو مستوى القطاع الصناعي؛ باعتباره يوفر المواد الخام، وكذلك يساعد في زيادة حجم الصادرات.

وأضاف الجبلي: لذلك أرى أن قطاع الزراعة يمكنه تحقيق أرقام أكبر من ذلك، ويستحق استثمارات بحجم أكبر، كما أنه يؤدي إلى تحسين الخدمات.

ودعا رئيس لجنة الزراعة إلى ضرورة التنسيق وتنظيم العلاقة بين القطاعات المختلفة في الخطة؛ مثل قطاعَي الكهرباء والزراعة، في ما يتعلق بإنشاء شبكات الكهرباء في المزارع الجديدة لتوفير الطاقة بها؛ حيث لدينا نحو أربعة ملايين فدان جديدة تتطلب شبكات كهرباء وطاقة.

وقال الجبلي: أيضًا ملف التصنيع الزراعي من الملفات المهمة المطلوب الاهتمام بها؛ حيث يعد بمثابة قاطرة التنمية الحقيقية لنا، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالزراعة التعاقدية.

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