الإفادة بـ450 جنيهًا.. ضبط 45 إفادة مزورة لشقق الإسكان بكهرباء شبرا

كتب- محمد صلاح:

قامت لجنة تفتيش من مكتب وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمود عصمت، بالتحقيق، خلال الأيام الماضية، في صحة وقائع التلاعب وتزوير شهادات الإفادة الموجهة إلى وزارة الإسكان، والخاصة بإذا ما كان المواطنون يمتلكون عداد كهرباء من عدمه في إدارة كهرباء شبرا الخيمة، التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وقال مصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، إن أحد أعضاء اللجنة ذهب متنكرًا ولم يعلن عن نفسه أو وظيفته إلى مقر إدارة كهرباء شبرا الخيمة، ووجد بعض المواطنين يعرض عليه إصدار شهادة إفادة موجهة إلى وزارة الإسكان مقابل 450 جنيهًا.

ونوه المصدر بأنه تم اكتشاف ورصد ادعاء أحد المواطنين العمل بالكهرباء وقيامه بالنصب على المواطنين بحجة استخراج شهادات الإفادة مقابل الـ450 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف تزوير ٤٥ إفادة من "الكهرباء" لـ"لإسكان"، وعلى إثرها قامت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ممثلة في قطاع شبرا التجاري، تشكيل لجنة للتحقق من ذلك.

وأضاف المصدر أن رئيس القطاع التجاري بشبرا، قامت ببحث كيفية استخراج وتزوير عمل الشهادات المضبوطة، وتبين عدم صدورها من الإدارات التابعة للقطاع، ولا تمت للواقع بصلة، وتم التأكيد من خلالها اتباع الدورة المستندية في هذا الشأن وتطبيقها، وتبيَّن أن هناك مجموعة وأحد المواطنين من خارج الإدارة وخارج القطاع يقومون بضرب الشهادات.

وقامت رئيس القطاع بمراجعة الشهادات الأخرى الصادرة من القطاع تبين أن هناك إفادة لأحد المواطنين بأنه لا يملك حسابًا بالكهرباء، ونتيجة خطأ إداري من الموظف نتيجة تكرار الرقم القومي باسم أحد المشتركين، ثبت أنه لا يوجد له أي حساب، وهو منافي الحقيقة ويدَّعي عكس ذلك، وقامت رئيس القطاع بتحويله إلى الشؤون القانونية حفاظًا على أموال الدولة.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي قد طالب المتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بتقديم مستندات إضافية في حالة وجود عداد كهرباء باسم العميل أو الزوج/ الزوجة، ويجب في هذه الحالة تقديم مستند من الجهة المختصة المصدرة لعداد المرافق، موضحًا به صفة الوحدة السكنية طبقًا للمستندات المقدمة من العميل أثناء التعاقد مع الشركة.

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