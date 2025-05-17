وزير العمل: الرئيس السيسي جعل لنا كرامة.. واتحاد الشباب: يعمل بشرف في زمن عز فيه الشرف

كتب- نشأت علي:

وجه محمد جبران، وزير العمل، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسبب حفاظه على استقلالية القرار المصري، وكرامة المصريين.

جاء ذلك خلال ختام الملتقي الثاني للهجرة غير الشرعية، الذي ينظمه اتحاد شباب المصريين بالخارج، ببورسعيد والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ووزير العمل محمد جبران، ومحافظ بورسعيد اللواء محب حبشي، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ومحمد عبدالعزيز وكيل وزارة الشباب، إلى جانب الإعلامي علاء خليل والمحاسب محمد شحاتة والمحاسب شريف النسيري أعضاء مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج.



وقال وزير العمل إن الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل لنا كرامة وده عندنا بالدنيا، مؤكدًا أن الشباب المصري عليه دور كبير بأهمية التسلح بالعلم والوعي الجيد، وذلك من أجل قطع الطريق على أي محاولات للنيل من شباب مصر، متابعا: "أملنا في الشباب كبير جدًا".

وأعلن وزير العمل، عن تقديم هدية لشباب بورسعيد، بمناسبة وجوده في المدينة الباسلة، وهي تقديم 500 منحة مجانية للشباب في مختلف المهن، على أن يتم ترشيحهم من قبل المحافظ اللواء محب حبشي، مؤكدا أنه سيقوم بتسليم 1200 فرصة عمل لشباب دمياط خلال أيام.

وطالب وزير العمل الشباب، بضرورة أن يبذل قصارى جهدهم من أجل إثبات الذات، لافتًا إلى أنه من أسرة متوسطة من محافظة قنا وكافح حتى وصل إلى منصب وزير العمل بعد أن كان موظفًا بوزارة البترول ثم رئيس نقابة البترول، ليصبح رئيس اتحاد عمال مصر، لافتًا إلى أن وزارة العمل حريصة على تأهيل الشباب جيدًا، ليتمكنوا من الالتحاق بسوق العمل وهم مؤهلين بصورة جيدة.