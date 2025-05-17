غلق كلي بشارع 26 يوليو لتنفيذ أعمال محطة مونوريل وادي النيل.. ما الطرق البديلة؟

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن تنفيذ غلق كلي بشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو باتجاه ميدان لبنان، وذلك لمدة 3 أيام بدءًا من اليوم السبت 17 مايو 2025 وحتى صباح الاثنين 19 مايو.

وفي هذا السياق، أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن المسارات البديلة للمركبات لتفادي منطقة الغلق، وجاءت على النحو التالي:

المسار الأول:

المركبات القادمة من كوبري 15 مايو والمتجهة إلى ميدان لبنان تسلك شارع صلاح جاهين يمينًا، ثم شارع الدكتور حجازي يسارًا، ومنه إلى شارع وادي النيل حتى العودة إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

المسار الثاني:

الاتجاه يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا إلى شارع جامعة الدول العربية حتى الوصول إلى شارع السودان وميدان لبنان.

وأكدت إدارة المرور بالتعاون مع الشركة المنفذة وضع اللافتات الإرشادية والتحذيرية، وتركيب كشافات الإضاءة والطواحين الضوئية بمحيط موقع العمل، إلى جانب نشر الخدمات المرورية لضمان سلامة المواطنين وتسهيل الحركة طوال فترة تنفيذ الأعمال.

وأوضحت المحافظة، بحسب بيان، السبت، أن ذلك خلال الفترة من الساعة 12 منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال الشدة المعدنية اللازمة لتركيب 12 برجًا معدنيًا ضمن محطة مونوريل وادي النيل، بطول 120 مترًا، ضمن مشروع خط مونوريل (وادي النيل – 6 أكتوبر).

ووجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الجهات المعنية بالتنسيق الكامل مع الشركة المنفذة لتأمين محيط الأعمال وتنظيم الحركة المرورية خلال فترة الغلق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التكدسات وضمان السيولة المرورية.

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