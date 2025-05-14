الحكومة توافق على 5 اتفاقيات بترولية جديدة

كتب - محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على خمسة مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.

وتتضمن الاتفاقيات أعمال البحث عن البترول واستغلاله في عدة مناطق، تشمل: شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية، وشرق الحمد بخليج السويس، وشرق جمصة البحرية بخليج السويس، والمنطقة المُندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية، إضافة إلى أعمال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.

وتصل قيمة الحد الأدنى للاستثمارات في هذه الاتفاقيات إلى نحو 221.23 مليون دولار، إلى جانب منح توقيع غير مستردة بقيمة 31.5 مليون دولار، وحفر 24 بئرًا كحد أدنى.

كما وافق مجلس الوزراء على عدد من الطلبات المقدمة من جهات حكومية للتعاقد وفقًا لحكم المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمنت الموافقات، طلب وزارة الأوقاف التعاقد لتنظيم عدد من المسابقات لاكتشاف المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، والآذان، والابتهال الديني.

كما شملت الموافقات طلب محافظة الجيزة التعاقد لتنفيذ أعمال تطوير بشارع كفر طهرمس وشارع العمدة، في إطار التيسير على المواطنين وتخفيف الكثافات المرورية، بالتزامن مع تنفيذ أعمال شبكة الأنفاق ومحطات المترو بشارع الهرم ومحور 26 يوليو.