بجوار عمله.. "الدستاوي" رئيسا لمجلس إدارة "نظم القوى الكهربائية"

كتب- محمد صلاح:

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قرارا بتعيين الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع رئيسا لمجلس إدارة شركة نظم القوى الكهربائية بجوار عمله خلفا للمهندس الحسيني الفارّ.

كما تضمن القرار أيضا تعيين المهندس أشرف يوسف رئيس قطاعات الإنتاج بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء رئيسا للشركة خلفا المهندس محمد أبو سنة رئيس مجلس إدارة الشركة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن إجراء حركة تغييرات موسعة بعضويات مجالس إدارات الشركات.

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