إعلان

بجوار عمله.. "الدستاوي" رئيسا لمجلس إدارة "نظم القوى الكهربائية"

01:03 م الأربعاء 14 مايو 2025

الدكتور محمود عصمت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد صلاح:

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قرارا بتعيين الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع رئيسا لمجلس إدارة شركة نظم القوى الكهربائية بجوار عمله خلفا للمهندس الحسيني الفارّ.

كما تضمن القرار أيضا تعيين المهندس أشرف يوسف رئيس قطاعات الإنتاج بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء رئيسا للشركة خلفا المهندس محمد أبو سنة رئيس مجلس إدارة الشركة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن إجراء حركة تغييرات موسعة بعضويات مجالس إدارات الشركات.

اقرأ أيضاً:

موعد ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

بعد زلزال البحر المتوسط.. هزة ارتدادية جديدة شمال مرسى مطروح

الإيجار القديم.. تعرف على الأماكن التي سينطبق عليها القانون

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمود عصمت الدستاوي نظم القوى الكهربائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ