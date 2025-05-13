خطة النواب توصي بإدراج قصر ثقافة بلقاس ضمن احتياجات وزارة الثقافة بالموازنة الجديدة

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، المخصص لمناقشة موازنة وزارة الثقافة بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، مناقشة مشكلة تأخر إنشاء قصر ثقافة بلقاس بالدفهلية.

خلال الاجتماع عرض النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مشكلة تأخر إنشاء قصر ثقافة بلقاس، مشيرا إلي أن قصر الثقافة سيخدم نحو مليون وربع مليون نسمة من أهالي الدقهلية، باعتبار مركز بلقاس يضم نحو ثلث مساحة محافظة الدقهلية.

وقال قرقر، أن هناك خطابات متبادلة بشأن ذلك القصر بدأها منذ عام ٢٠١٦، حتى صدر قرار من مجلس الوزراء بتخصص قطعة الأرض.

وتابع قرقر، مؤخرا تقدمت بطلب إحاطة تم مناقشته بلجنة الثقافة حيث أعلن مسئولين الحكومة خلال الاجتماع، عن إمكانية إجراء مناقلة بين مركز ثقافة القنطرة الذى توقف تنفيذه لصالح مشروع إنشاء قصر ثقافة بلقاس، وهو ما أوصت به اللجنة.

وطالب قرقر بسرعة تنفيذ إجراءات المناقلة وتنفيذ المشروع لخدمة أهالي بلقاس ومحافظة الدقهلية.

وبدوره عقب وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، بأن المشروعات الجديدة، متوقفة، بقرار مجلس الوزراء، وأنه يحتاج إلي إنشاء عدد من قصور الثقافة بعدد من المحافظات في الموازنة الجديدة، مطالبا وزارة التخطيط بدعمه في هذا الأمر.

وأعلن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب دعمه لاحتياجات الوزارة.

وفي نهاية المناقشة أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعداد وزارة الثقافة بيان بالاحتياجات المطلوبة ومن بينها قصر ثقافة بلقاس، والمعتمد لها حاليا بمشروع الموازنة، وذلك لإعداد توصية بها لدى وزارة التخطيط لإدارجها بمشروع الموازنة الجديدة.

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