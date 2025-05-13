وزير الشؤون النيابية: الحكومة تؤمن بأن التعليم هو حجر الأساس لبناء الإنسان

كتب- نشأت علي:

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في فعاليات منتدى «رؤية 2025» الذي تنظمه مؤسسة «ساعد» والذي يتزامن مع ذكرى مرور (75) عاماً على تولي عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين لوزارة المعارف، تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية ودمجهم في المجتمع.

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسيدة السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني الكبرى، والشركاء التنمويين على المستويين المحلي والدولي.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على النماذج الملهمة والمبادرات الناجحة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة البصرية، مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مجالات التعليم، التوظيف، والاندماج المجتمعي، وتضمنت فعاليات المنتدى، عرض مشروعات طلابية مبتكرة قدّمها عدد من طلاب من المدارس المختلفة، إلى جانب فقرات فنية.

وشهد المنتدى أيضًا إطلاق استراتيجية «ساعد» الجديدة للتمكين 2025-2030، التي تتضمن خطة طموحة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، إلى جانب توقيع عدة اتفاقيات شراكة استراتيجية مع كبرى الشركات الوطنية.

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل المؤسسي، أن الدولة تضع تمكين ذوي الإعاقة البصرية على رأس أولوياتها، في إطار رؤية وطنية شاملة قائمة على العدالة والكرامة والاندماج المجتمعي، وأن الدولة تسير على نهجٍ يعزز من مشاركة ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع.

وأوضح الوزير فوزي، أن الحكومة تؤمن بأن التعليم هو حجر الأساس لبناء الإنسان، مشيرًا إلى جهود تطوير المدارس وتهيئتها لتتناسب مع احتياجات الطلاب المكفوفين، مؤكدًا أن الشباب يمتلكون قدرات تؤهلهم ليكونوا قادة في المستقبل إذا أُتيحت لهم الفرص المناسبة.

وأكد وزير الشئون النيابية، أن الحكومة، بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، تتبنى استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شتي المجالات والاصعدة، مشيرًا أن هذه الجهود ليست مشروعات مؤقتة، بل جزء من رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع شامل يضمن حقوق أصحاب الهمم، كما توجه السيد الوزير بالشكر لوزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم على تنظيم المنتدى.