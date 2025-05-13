الفريق أسامة ربيع: ندرس تخفيض رسوم عبور السفن عبر قناة السويس بنسبة 15%

كتبت- داليا الظنيني:

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن دراسة جادة لتقديم حزمة من التخفيضات على رسوم عبور السفن عبر القناة، موضحًا أن نسبة التخفيضات المقترحة تتراوح ما بين 12% و15%.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أشار ربيع إلى أن هذا المقترح قيد المناقشة حاليًا مع رئيس الجمهورية، مرجحًا إمكانية تطبيق هذه التخفيضات خلال الأيام القليلة المقبلة فور صدور الموافقة الرسمية.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن تقديم مثل هذه التخفيضات يمثل خطوة "مساعدة" تهدف إلى تشجيع الشركات الملاحية على استئناف عبور القناة والاستفادة من هذه الحوافز. وأضاف أنه في ظل عدم استهداف السفن بشكل مباشر في المنطقة، فإن المخاطر الكبيرة غير قائمة، مما يجعل هذه التخفيضات عامل جذب فعال.

وشدد رئيس الهيئة على أن هذه التخفيضات من شأنها أن تساهم في "زيادة حركة الملاحة" عبر القناة، حتى وإن ظل عدد السفن العابرة محدودًا في الوقت الحالي.

وبيّن أن قناة السويس ستظل مستفيدة من الإيرادات التي تحققها هذه السفن. ونوّه إلى أن السياسة الحالية للهيئة تقوم على "تقديم حوافز لجذب الشركات"، معربًا عن تفاؤله بأنه في حال نجاح هذا التوجه، ستحذو حذوها شركات أخرى وتعود لعبور القناة.

وفي تقييمه لحركة الملاحة الحالية، أوضح الفريق ربيع أن "الوضع الحالي أفضل قليلًا مقارنة بعام 2024، لكنه ما زال بعيدًا عن الطموحات المنشودة".