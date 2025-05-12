"القومي للمرأة" يشارك في المؤتمر الدولي التاسع للصيادلة العرب

كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع للصيادلة بالقاهرة تحت شعار "صحة واحدة"، وذلك بمشاركة الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة والسكان.

وخلال جلسة "صحتك سعادتك" أكدت الدكتورة سلمى دوارة على أهمية دور الصيادلة في منظومة الصحة الواحدة والتي يشارك فيها مقدمي الخدمة الصحية والبيطريين.

كما أشارت إلى مفهوم الصحة الخماسي الأبعاد والذي يشمل الصحة الجسدية والصحةً العقلية والنفسية والصحة الاجتماعية إلى جانب الصحة البيئية والروحانية.

كما أوضحت دور مكتب شكاوى المرأة في المجلس والذي يستقبل شكاوى السيدات واستفساراتهن على الخط الساخن ١٥١١٥ إلى جانب مشروعات التمكين الاقتصادي والتدريب على الحرف اليدوية والتي تساهم في دعم المرأة المصرية.