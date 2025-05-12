حدث في 8ساعات| مطالب بمراعاة الأبعاد الاجتماعية بقانون الإيجار القديم.. و30 فرصة عمل في السعودية

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، استكمال مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم، حيث طالب المحامي ميشيل حليم ممثل رابطة المستأجرين للإيجار القديم، البرلمان والحكومة إعداد تشريع قانون يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا والذي يقضى بتحريك قيمة الأجرة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

الجبهة الوطنية يقبل اعتذار علاء زيادة عن منصب مساعد شؤون المصريين بالخارج

أعلن حزب الجبهة الوطنية، في بيان منذ قليل، عن قبول اعتذار علاء زيادة الأمين المساعد بأمانة شئون المصريين في الخارج عن الاستمرار.

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محمد السعدي يكشف عن أبرز التحديات التي تواجه الإعلانات ومستقبل التليفزيون

قال محمد سعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، إن صناعة الإعلانات يعد من أصعب المجالات لأنك مُطالب بإعداد حملة لبيع منتج في حوالي 30 أو 40 أو 50 ثانية فلابد أن تقول ما قل ودل وتكون مؤثرًا وتخاطب العقل الباطن للمتلقي.

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ممثل للمستأجرين يُطالب بتحريك قيمة الإيجار مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية

طالب المحامي ميشيل حليم ممثل رابطة المستأجرين للإيجار القديم، عن الوحدات السكنية والتجاري من البرلمان والحكومة إعداد تشريع قانون يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر عام2024 والذي يقضى بتحريك قيمة الأجرة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية ورصد حالة الشارع المصري منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.

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"هنو" يبحث مع وزير الخارجية سبل تعزيز الأنشطة الثقافية بالخارج

استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، حيث أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها وزارة الخارجية للدبلوماسية الثقافية كونها أحد أدوات القوة الناعمة لمصر وإسهامها في التقارب بين الدول والشعوب، مشيداً بالتعاون القائم مع وزارة الثقافة والهيئات والمؤسسات الثقافية المختلفة لبناء الجسور بين مصر والعالم.

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بـ12 مليون يورو.. "النواب" يوافق على منحة دعم استراتيجية السكان ويرفع الجلسة

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقدَ جلساته العامة يوم 25 مايو المقبل.

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تنويه جوي بشأن طقس الثلاثاء.. أمطار وأتربة على هذه المناطق خلال ساعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025.

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خط الرورو.. محور لوجستي جديد يدعم الصادرات ويعزز الربط مع أوروبا

في خطوة نوعية لدعم الصادرات المصرية وتسهيل نفاذها للأسواق الأوروبية، تم تشغيل خط "الرورو" البحري بين ميناء دمياط المصري وميناء تريستا الإيطالي، وانطلقت أولى رحلاته يوم 28 نوفمبر 2024.

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رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية –تفاصيل

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، توفير 30 فرصة عمل لكوادر مصرية؛ للعمل في المملكة العربية السعودية، في شركة (رياض الوطن للمقاولات العامة) على مهن مختلفة، براتب شهري يتراوح بين 3000 و6500 ريال سعودي كل شهر.

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مدبولي يستعرض الموقف الحالي لقانون الرقم القومي العقاري

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

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