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مرصد الختم الفلكي يوثق نشاطًا شمسيًا نادرًا في مقطع مرئي فريد

03:09 م الإثنين 12 مايو 2025

مرصد الختم الفلكي يوثق نشاطًا شمسيًا نادرًا في مقط

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كتب- محمد نصار:

تمكن مرصد الختم الفلكي في أبوظبي من توثيق مشهد مذهل للنشاط الشمسي ظهر يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025، حيث التقط مقطع فيديو مدته 10 ثوانٍ يُظهر تحركات ألسنة اللهب والمقذوفات الشمسية على حواف الشمس.

ويُعد هذا المقطع تسريعًا بصريًا لآلاف الصور التي تم التقاطها على مدار 80 دقيقة، باستخدام تلسكوب شمسي متخصص يعمل بفلاتر هيدروجين ألفا، يتيح رؤية الطبقات العليا من الغلاف الجوي للشمس.

ويُظهر الفيديو مشاهد مبهرة لألسنة اللهب الشمسية المعروفة بـ (Prominences)، والأشواك الدقيقة التي تُعرف بـ (Spicules) على كامل حواف الشمس، إلى جانب الأشرطة الشمسية الداكنة (Filaments) وبعض البقع الشمسية.

وأوضح فريق المرصد، أن هذه المشاهد تمثل الطبقة اللونية (Chromosphere) للشمس، وهي الطبقة التي تعلو الطبقة الضوئية (Photosphere) التي تُرى بالعين المجردة أو من خلال التلسكوبات العادية.

الشمس

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