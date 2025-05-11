بحضور مجدي يعقوب.. رئيس "الرعاية الصحية" يشارك في احتفالية اليوم العالمي للتمريض 2025

كتب- أحمد جمعة:

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، في احتفالية اليوم العالمي للتمريض 2025، تحت رعاية وحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، وبمشاركة السير مجدي يعقوب.

أطلقت الاحتفالية نقابة التمريض المصري، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية وعضو مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات القطاع الصحي، من بينهم الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد لُطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة التي تحتفي بجنود المنظومة الصحية، مؤكدًا أن التمريض المصري يمثل الركيزة الأساسية في نجاح كافة المشروعات القومية الصحية، وفي مقدمتها مشروع التأمين الصحي الشامل.

مشيدًا بجهود التمريض في إنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل قائلًا: "التمريض يقدم جهودًا استثنائية في رعاية المرضى ويعملون بإخلاص وتفانٍ في جميع الظروف، وأكد خلال كلمته أن الكوادر التمريضية هم صناع الأمل.

وأشار إلى سعي الهيئة الدائم إلى الوفاء باستحقاقات التمريض من خلال تحسين بيئة العمل، وتقديم الدعم المعنوي، وتخليد أسماء المتميزين من الكوادر التمريضية والشهداء بإطلاقها على وحدات ومراكز طب الأسرة والأجنحة الطبية داخل مستشفيات الهيئة.

وأكد "السبكي"، أن الهيئة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التمريض داخل منشآتها، من خلال تحسين جداول الأجور، وتكثيف برامج التدريب، والدعم النفسي والمعنوي، وتطوير المظهر العام، بما يليق بدورهم المحوري في تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.

وأضاف: "منظومة العطاء يقودها التمريض". وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى التوسع في برامج البعثات الخارجية لتدريب الكوادر التمريضية، والتي بلغ عددها 6 برامج حتى الآن، كان آخرها بمدينة زيورخ بسويسرا، إلى جانب برامج أخرى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، شركة إيني الإيطالية، ومعهد Panyapiwat التايلاندي، في إطار برنامج إعداد القيادات الإكلينيكية ورفع كفاءة الخدمات التمريضية المتخصصة مثل زراعة الكبد والنخاع.

كما أوضح الدكتور السبكي أن الهيئة توسعت في إنشاء المعاهد الفنية للتمريض "معاهد رعاية" لتصل إلى 13 معهدًا فنيًا في محافظات المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى تخريج نحو 900 كادر تمريضي مؤهل على أعلى مستوى هذا العام، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويدعم استدامة المنظومة الصحية.

من جانبها، أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية وعضو مجلس الشيوخ، أن السنوات الماضية شهدت طفرة نوعية في تطوير منظومة التمريض داخل منشآت الهيئة، جعلتها تضاهي المستويات العالمية، معربة عن تطلع النقابة إلى المزيد من الإنجازات المستقبلية التي تليق بمكانة التمريض المصري.

وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم عدد من القيادات وذوي شهداء التمريض، والكوادر التمريضية المتميزة، من مختلف قطاعات الصحة، وكذلك المتميزين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وفروعها بمحافظات التأمين الصحي الشامل الست، إضافة إلى تكريم فريق إدارة التمريض برئاسة هيئة الرعاية الصحية، والدكتورة شیرین محمد سعد، المشرف علي تطوير خدمات التمريض بالهيئة، إضافة إلى إدارة التعليم الفني برئاسة الهيئة، والدكتورة نانسي علاء الدين، المشرف علي معاهد رعاية الفنية للتمريض.