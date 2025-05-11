وزيرة البيئة تبحث حماية مسارات الطيور المهاجرة

كتبت- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور خالد النوبي، رئيس الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، وتيم أبلتون، مؤسس ومدير جمعية Global Birdfair، لبحث سبل التعاون في حماية مسارات الطيور المهاجرة وتعزيز صون التنوع البيولوجي في مصر، وذلك بحضور هدى عمر، مساعدة الوزيرة للسياحة البيئية.

وخلال اللقاء، تسلمت الوزيرة، جدارية فنية توثق أنواع الطيور المهاجرة تمهيدًا لوضعها في مرصد جبل الجلالة، الذي يعد أحد أبرز مواقع مراقبة الطيور في مصر، ويمثل وجهة عالمية لهواة ومحترفي تتبع الهجرة السنوية للطيور، حيث وصفت الوزيرة الجبل بأنه "هدية مصر للعالم".

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن وزارة البيئة تضع حماية التنوع البيولوجي في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أن جهود مصر بدأت مبكرًا منذ تأسيس قطاع حماية الطبيعة عام 1983، وشهدت طفرة ملموسة باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي عام 2014، وهو ما شكل نقطة تحول في مواءمة سياسات الدولة بين التوسع في الطاقة المتجددة والحفاظ على مسارات الطيور المهاجرة.

وأشارت الوزيرة، إلى النجاحات المتحققة، ومنها حصول مصر عام 2019 على جائزة "أيوا العالمية" لصون الطيور المهاجرة في أفريقيا ومنطقة اليورو-آسيا، نتيجة تطوير قدرات الرصد والحماية على مستوى الدولة.

وأضافت أن الوزارة نجحت في تطوير مواقع مراقبة الطيور بداية من شرم الشيخ بعد معالجة بحيرات الأكسدة، إلى بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، التي استعادت دورها كمحطة بيئية مهمة للطيور بعد سنوات من التدهور، مؤكدة عودة أنواع نادرة للمرور بها بفضل جهود التأهيل البيئي منذ عام 2018.

كما استعرضت الوزيرة، جهود دمج حماية الطيور في أنشطة السياحة البيئية، من خلال حملات مثل "إيكو إيجيبت" والتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إصدار أول معايير للنُزُل البيئية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

من جهته، ثمّن الدكتور خالد النوبي، دعم وزارة البيئة، مشيدًا بدورها في حماية الطيور ومواجهة التهديدات التي تتعرض لها، مؤكدًا أن مرصد جبل الجلالة رصد آلاف الطيور النادرة، منها نسور مهددة بالانقراض، بفضل إجراءات الحماية والرصد البيئي المتكامل.

كما أعرب تيم أبلتون، عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون مع مصر في مجال حماية الحياة البرية، مؤكدًا أن لدى مصر إمكانات واعدة في مجال السياحة البيئية، خاصة سياحة مراقبة الطيور التي تشهد إقبالاً متزايدًا عالميًا.

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