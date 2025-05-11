نشرة منتصف الليل| مشروع اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.. والإحصاء تكشف عدد الأسر التي تعيش في الإيجار القديم

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق مشروع وطني طموح وغير مسبوق، يتمثل في "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي".

قام الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفي الكهرباء بالإسماعيلية لمتابعة الإسراع في الانتهاء من تجهيز المراحل النهائية لأحدث وأكبر صرح طبي لخدمة العاملين وأسرهم بمناطق القناه وسيناء والمحافظات المجاورة الذي يجري العمل عليها على قدم وساق لافتتاحها خلال الايام القليلة المقبلة.

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد لم يغيّر معايير برنامج "تكافل وكرامة"، لكنه جعله حقًا قانونيًا لا يمكن إيقافه أو إلغاؤه بشكل مفاجئ.

حرص عدد من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة على تقديم واجب التهنئة إلى الدكتور محمد جبران وزير العمل بمناسبة عقد قران ابنته الذي أقيم مساء اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

أكد عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تعداد عام 2017 أظهر وجود أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، منها شقق مغلقة، وذلك من إجمالي 42 مليون و973 ألف وحدة سكنية في مصر.

هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الإعلامي أحمد موسى بعودته إلى الشاشة مرة أخرى، وذلك بعد فترة غياب لمدة أسبوع بسبب وعكة صحية ألمت به.

علق الإعلامي أحمد موسى على ملف الإيجار القديم الشائك، مشددًا على أهمية تضافر جهود الدولة من أجل التوصل إلى قانون يحقق العدل والتوازن بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 11 مايو على معظم أنحاء البلاد.



