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الرئيس السيسي يهنئ رئيس سيراليون بمناسبة ذكرى الاستقلال

01:04 م الخميس 01 مايو 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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الرئيس السيسي يهنئ رئيس سيراليون بمناسبة ذكرى الاستقلال

كتب- محمد نصار:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى يوم الاستقلال.

وفي هذا السياق، أوفد الرئيس، عبد العزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة سيراليون بالقاهرة لتقديم التهنئة بهذه المناسبة الوطنية.

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