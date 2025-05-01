الرئيس السيسي يهنئ رئيس سيراليون بمناسبة ذكرى الاستقلال
01:04 م الخميس 01 مايو 2025
الرئيس السيسي يهنئ رئيس سيراليون بمناسبة ذكرى الاستقلال
كتب- محمد نصار:
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى يوم الاستقلال.
وفي هذا السياق، أوفد الرئيس، عبد العزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة سيراليون بالقاهرة لتقديم التهنئة بهذه المناسبة الوطنية.
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