رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الهيئة"، أن طقس الـ6 أيام المقبلة يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح.

حالة الطقس اليوم الخميس

أفادت "الأرصاد"، أنه يسود اليوم الخميس طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة ليلًا في أوله، ومائل للبرودة في آخره على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد وسيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع يوم الجمعة 2 مايو 2025 استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأشارت أن يومي السبت والأحد 3 و4 مايو 2025 سيشهدان فرصًا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة أنه اعتبارًا من يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 مايو 2025، سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

اقرأ أيضاً:

رسميًا.. وزير العمل يكشف موعد صرف منحة عيد العمال

بعد حضور الرئيس عقد قرانها.. ابنة الشهيد مالك مهران تكشف التفاصيل (فيديو)