نصائح مهمة من الصحة لمرضى الجيوب الأنفية لتجنب العواصف الترابية

كتب - أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح المهمة لمرضى الجيوب الأنفية لحمايتهم من التأثيرات السلبية للعواصف الترابية على حالتهم الصحية.

وقالت الوزارة في منشور توعوي، إنه من الضروري على مرضى الجيوب الأنفية اتباع عدد من الإرشادات على رأسها:

- غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات

- التخلص من مسببات التهيج (التدخين - المنظفات التي تسبب أبخرة)

- شرب كمية كافية من الماء يوميًا

- وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم

وأشارت الوزارة إلى أن مرضى الحساسية عليهم الحرص على ارتداء الكمامة أثناء العواصف الترابية، مع أخذ الأدوية المناسبة بعد استشارة الطبيب.

وسبق أن شدد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية، مثل مرضى حساسية الصدر، والذين يعانون من ضيق في التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية، بتجنب الخروج من المنزل في ظل العواصف الترابية، إلا في حالات الضرورة مع تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة، وتناول الأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب.

ونصح بضرورة تغطية الانف ضرورة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية، تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، وكذلك ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

ولفت «عبدالغفار» إلى ضرورة شرب كميات من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، مع الحرص على تناول الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C و E، والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام باستخدام الكريمات المرطبة لمنع جفاف وتشققات الجلد.

وأضاف «عبدالغفار» أنه ينبغي إغلاق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف، والاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات، واستخدام المناشف المبللة لسد الفتحات التي يمكن أن يدخل منها الغبار بكثرة.

اقرأ أيضاً:

لحل أزمة "التكليف".. نقابة أطباء الأسنان تقدم مقترحًا جديدًا لوزير الصحة

برودة وأمطار.. تنويه مهم من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

وزير الكهرباء لمصراوي: إحلال جميع العدادات القديمة للكنائس بمسبقة الدفع