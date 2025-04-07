"روح يا ماكرون قولهم إن المصري عمهم".. الفنان صلاح عبدالله يلقي شعرًا على الهواء في حب مصر

كتب- عمرو صالح:

علق الفنان صلاح عبدالله، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي لخان الخليلي، بإلقاء بعض الأبيات الشعرية قائلًا: "روح يا ماكرون قول لهم.. إن المصري عمهم.. وأم الدنيا وستها.. هتفضل حابسة دمهم".

وأعرب خلال تصريحاته لبرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” والمذاع على قناة cbc الذي تقدمة المذيعتين مها بهنسي ومها الصغير عن فخره بمصر، واصفًا مشاهد زيارة الرئيس الفرنسي بأنها كانت مليئة بالبهجة مؤكدًا أن مصر "فرحانة إنها مصر، وفخورة إنها مصر"، مضيفًا: "الشعب المصري أصيل، وزيارة ماكرون كانت أكبر دليل على كدة".

وأكد أن الفن المصري مختلف بجميع فروعه مشيرًا إلى أنه شاهد مؤخرًا جزءًا من فيلم "الأيدي الناعمة" ورغم أنه يحفظه عن ظهر قلب فإنه لا يمل من مشاهدته ويتفاعل معه وينتظر قرار أحمد مظهر بأن يعمل في مهنة تليق بمواهبه متخليًا عن الكبر الذي وصفه بأنه “حاجة وحشة قوي” مشيرًا إلى أنه تابع جزءًا من مسرحية “سيدتي الجميلة” موضحًا أن الأعمال القديمة لا تزال تملك تأثيرًا قويًا في النفس.