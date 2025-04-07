رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد إحالة دراسة الإفراج الجمركى لرئيس الجمهورية

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الثلاثاء 22 أبريل المقبل.

وجاء ذلك بعدما وافق المجلس على إحالة الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، إلى رئيس الجمهورية.

كما أحال المجلس، طلب المناقشة المقدم من النائب أحمد صبيح خشانة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، إلى لجنة الشئون الاقتصادية والمالية.

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