لماذا تموت نساء أثناء الحمل أو الولادة؟.. الصحة العالمية توضح

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد عفيفي، المستشار الإقليمي لصحة المرأة بمنظمة الصحة العالمية، إن النساء لا يزلن يفقدن حياتهن بسبب مضاعفات يمكن الوقاية منها أثناء الحمل والولادة، موضحًا أن معظم هذه الوفيات ترتبط بعوامل صحية واجتماعية كان من الممكن تجنبها إذا توفرت الرعاية المناسبة في الوقت المناسب.

جاء ذلك في كلمته خلال الفعالية الإعلامية التي نظمها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بمناسبة يوم الصحة العالمي 2025 تحت شعار "بدايات صحية، لمستقبل واعد".

وأوضح عفيفي أن أبرز أسباب الوفاة ترتبط بعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، مشيرًا إلى أن غياب الكوادر الطبية المؤهلة والمعتمدة يشكل أحد العوائق الرئيسية، إلى جانب ضعف أنظمة الإحالة في حالات الطوارئ أو تعقيد الإجراءات الخاصة بها.

كما أشار إلى أن هناك تأخرًا في اتخاذ القرار بالحصول على الرعاية الصحية في عدد كبير من الحالات، وهو ما يرتبط غالبًا بعوامل اجتماعية أو اقتصادية تحول دون التوجه إلى المرافق الطبية في الوقت المناسب.

وأشار المستشار الإقليمي لصحة المرأة إلى أن حتى في حال الوصول إلى الخدمة الصحية، تواجه النساء مخاطر مباشرة أثناء الولادة، من بينها النزيف الحاد خاصة بعد الولادة، والالتهابات التي تحدث غالبًا في الفترة التالية للولادة، فضلًا عن حالات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وما يترتب عليها من مضاعفات.

وأكد كذلك أن مضاعفات الولادة نفسها تمثل خطرًا كبيرًا على حياة الأم، بالإضافة إلى ما وصفه بـ"الإجهاض غير الآمن"، والذي لا يزال يُعد من الأسباب الشائعة لوفيات الأمهات في بعض دول الإقليم.

وشدد عفيفي على أهمية تعزيز الأنظمة الصحية في دول الإقليم وتوفير التدريب اللازم للكوادر الطبية، إلى جانب تحسين جاهزية المرافق الصحية لضمان تقديم رعاية آمنة وشاملة للنساء خلال فترات الحمل والولادة وما بعدهما.