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طارق سعدة: قضية الوعي أولوية المرحلة الحالية

06:06 م السبت 05 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ونقابة الإعلاميين
  • عرض 9 صورة
    الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين
  • عرض 9 صورة
    الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين
  • عرض 9 صورة
    الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين
  • عرض 9 صورة
    تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ونقابة الإعلاميين
  • عرض 9 صورة
    الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين
  • عرض 9 صورة
    الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين
  • عرض 9 صورة
    الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين
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كتب- عمرو صالح:
تصوير- محمود بكار:

أكد الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن قضية الوعي تعد أولى قضايا العصر خلال المرحلة الحالية وذلك بإعتبار الكلمة سلاحا فتاكا .

وأوضح "سعده"، أن العالم يمر بمرحلة شديدة الحساسية وتتطلب تضافر وتكاتف من الجميع لرفع مستوى وعي المجتمع خاصة الأعمار الشابة التي تعد الدينمو المحرك له.

وتابع، "هدفنا بناء إنسان قادر على الإضافة للتاريخ، ويجب أن نكون مطلعين بمسئولياتنا أمام أوطاننا، يجب أن نسير واراء الصدق حتى نبني وعيا صادقاً ومستنيرا وبناء إنسان قادر على التكيف مع الواقع".

جاء ذلك خلال كلمته بحفل توقيع بروتوكول التعاون في مجال قضايا الوعي ومكافحة الشائعات وبناء الإنسان بين وزارة الشباب والرياضة ونقابة الإعلاميين.

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طارق سعدة نقابة الإعلاميين الشباب والرياضة أشرف صبحي
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