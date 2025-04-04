برلماني يطالب بسرعة تطبيق الإصلاحات الضريبية لمواجهة تحديات القطاع الصناعي

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، من الحكومة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤكدًا أنها خطوة محورية وفى غاية الأهمية لتعزيز التنافسية الصناعية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وأشاد "سليم"، في بيان له، بالتنسيق والتعاون فيما بين الوزارات في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ومختلف الوزراء الذين لهم علاقات بوزارتي الصناعة والنقل بصفة خاصة مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك توجه وزارة المالية بقيادة أحمد كوجك وزير المالية نحو تبسيط الإجراءات واعتماد تقييم محايد لرضاء الممولين خاصة أن هذه الآلية تُعدّ إشارة إيجابية لتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص وتجاوز العقبات البيروقراطية التي طالما أعاقت نمو الصناعة الوطنية.

ووجه الدكتور محمد سليم تحية تقدير واحترام للفريق كامل الوزير على جهوده الناجحة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة جميع التحديات والمشكلات والأزمات التي تواجه القطاع الصناعي، معربًا عن ثقته التامة في الاستجابة الفورية من جميع الوزراء المختصين لمطالب وزارة الصناعة التي تتعلق بتذليل وحل جميع المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة سيكون الأكثر استفادة من هذه الإصلاحات الضريبية خاصة مع تركيز الحزم الضريبية على إرساء مبدأ "اليقين الضريبي"، الذي يمنح جميع المستثمرين القدرة على التخطيط طويل المدى دون مخاوف من تغيرات مفاجئة.

كما أعرب البرلماني، عن ثقته في قدرة الحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا كبيراً لمختلف الصناعات بما يؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة، مؤكداً على ضرورة التوجه نحو دراسة احتياجات الأسواق الأفريقية من مختلف السلع الصناعية المصرية لتصديرها لمختلف دول القارة السمراء.