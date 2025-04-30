"الزيادة لن تكون مرة واحدة".. عبدالمحسن سلامة يكشف رؤيته بشأن "بدل الصحفيين"



كتب– عمرو صالح:

أكد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، عزمه إقرار زيادة غير مسبوقة في بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص للصحفيين، مشددًا على أن الزيادة ستكون لائقة بالجماعة الصحفية، وتهدف إلى سد الفجوة بين قيمة البدل ومتطلبات المعيشة.

وأضاف "سلامة" أن الزيادة لن تكون لمرة واحدة فقط، بل ستتبعها مراحل أخرى، كما أنها ستنعكس بنفس القيمة على المعاشات، بما يضمن تحسين أوضاع الزملاء المتقاعدين أيضًا.

وأوضح خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء بمؤسسة الأهرام، أن برنامجه يتضمن كذلك دعم الصحفيين المحبوسين وأسرهم لحين حل مشكلاتهم، إلى جانب رفع المساهمة في مشروع العلاج، وزيادة إعانة البطالة، ورفع القرض الحسن إلى 20 ألف جنيه، مع إمكانية مضاعفته في بعض الحالات الخاصة.

شهد المؤتمر حضور عدد من قيادات مؤسسة الأهرام، من بينهم الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام، وجمال الكشكي رئيس تحرير "الأهرام العربي"، إلى جانب نخبة من رؤساء تحرير الإصدارات المتنوعة بالمؤسسة.

وتعقد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين يوم الجمعة 2 مايو.