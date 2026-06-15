كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى خلاله القائم على النشر تضرر بعض مالكي سيارات "الميني باص" من إدارات المرور لرفضها تجديد التراخيص رغم كونها سيارات حديثة تم استلامها من إحدى شركات النقل، واعتبار ذلك إجراءً تعسفيًا.

وبالفحص تبين أن بعض تلك السيارات محل الشكوى مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة، نتيجة وجود اختلاف في الأبعاد والأطوال عن البيانات الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضحت الجهات المعنية أن استكمال إجراءات الترخيص يتطلب توجه الملاك إلى الشركة المصنعة لإجراء التعديلات الفنية اللازمة بما يتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة.

وتم التواصل مع مقدم الشكوى وإطلاعه على حقيقة الموقف، حيث أبدى تفهمه للإجراءات المتبعة وأسباب رفض تجديد التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

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