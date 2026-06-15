إعلان

الداخلية تكشف سبب رفض تجديد تراخيص بعض سيارات الميني باص

كتب : علاء عمران

12:59 م 15/06/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى خلاله القائم على النشر تضرر بعض مالكي سيارات "الميني باص" من إدارات المرور لرفضها تجديد التراخيص رغم كونها سيارات حديثة تم استلامها من إحدى شركات النقل، واعتبار ذلك إجراءً تعسفيًا.

وبالفحص تبين أن بعض تلك السيارات محل الشكوى مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة، نتيجة وجود اختلاف في الأبعاد والأطوال عن البيانات الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضحت الجهات المعنية أن استكمال إجراءات الترخيص يتطلب توجه الملاك إلى الشركة المصنعة لإجراء التعديلات الفنية اللازمة بما يتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة.

وتم التواصل مع مقدم الشكوى وإطلاعه على حقيقة الموقف، حيث أبدى تفهمه للإجراءات المتبعة وأسباب رفض تجديد التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

اقرأ أيضا:

ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية جنوب الجيزة وحالة المصابين

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية المرور الميني باص تراخيص المركبات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فكت لغز الجريمة.. أول ظهور لـ"شهد" الشاهد الملك في قضية "عروس بورسعيد"
أخبار المحافظات

فكت لغز الجريمة.. أول ظهور لـ"شهد" الشاهد الملك في قضية "عروس بورسعيد"
حكم بحبس هاني شكري عضو إدارة الزمالك 6 أشهر بتهمة سب جماهير الأهلي
حوادث وقضايا

حكم بحبس هاني شكري عضو إدارة الزمالك 6 أشهر بتهمة سب جماهير الأهلي
أخفى جثة والدته ليصرف معاشها.. التصريح بإعادة دفن سيدة المنتزه بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أخفى جثة والدته ليصرف معاشها.. التصريح بإعادة دفن سيدة المنتزه بالإسكندرية
بين نبوءة "العالمي" وعقدة مجدي عبدالغني.. أعمال فنية جسدت رحلة الفراعنة
زووم

بين نبوءة "العالمي" وعقدة مجدي عبدالغني.. أعمال فنية جسدت رحلة الفراعنة
آثار الحكيم: لم أفكر في ارتداء الحجاب وواثقة في رحمة الله وفضله
زووم

آثار الحكيم: لم أفكر في ارتداء الحجاب وواثقة في رحمة الله وفضله

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

- -

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟
الجنيه يستعيد قوته.. خبراء يرسمون سيناريوهات الدولار بنهاية 2026 بعد تهدئة الحرب الإيرانية؟