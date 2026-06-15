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ضبط 12 حالة انتحال صفة طبيب في الإسكندرية - صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:54 م 15/06/2026
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    حملات لمديرية الصحة على العيادات الخاصة في الإسكندرية (2)
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    حملات لمديرية الصحة على العيادات الخاصة في الإسكندرية (1)
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    حملات لمديرية الصحة على العيادات الخاصة في الإسكندرية (3)
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    حملات لمديرية الصحة على العيادات الخاصة في الإسكندرية (6)
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    حملات لمديرية الصحة على العيادات الخاصة في الإسكندرية (5)

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شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية حملات تفتيشية المكثفة خلال شهر مايو الجاري على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنحاء المحافظة.

تفتيش 250 منشأة طبية بالإسكندرية

وأشارت الدكتورة رشا سيف، مدير إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، مرور فرق التفتيش على 250 منشأة طبية خاصة، للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية، واستيفائها لضوابط الترخيص ومعايير الجودة وسلامة المرضى.

وأسفرت الحملات عن رصد عدد من المنشآت غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع إصدار قرارات بالغلق الإداري للمنشآت المخالفة التي تعمل بدون ترخيص.

تفاصيل ضبط 12 حالة انتحال صفة طبيب

ونجحت فرق التفتيش في ضبط 12 حالة انتحال صفة طبيب ومزاولة المهنة دون ترخيص داخل عدد من المنشآت الطبية الخاصة، حيث جرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

"صحة الإسكندرية": لا تهاون في أي مخالفات تمس صحة المواطن

وأكد الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وشدد وكيل وزارة الصحة، على أن المديرية تتعامل بحسم مع ظاهرة انتحال صفة الطبيب والعمل بدون ترخيص، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية.

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