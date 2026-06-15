يستكمل مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026ـ2027، بالإضافة إلى مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية المشار إليها.

مجلس النواب يستعرض عددًا من طلبات المناقشة العامة



ويستعرض مجلس النواب، عددا من طلبات المناقشة العامة لتحديد موعد للمناقشة، موجهة إلى الحكومة في عدد من الملفات، وتضم طلب النائبة مروة حلاوة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم، النائب بسام الصواف، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.

كما يستعرض مجلس النواب، طلب النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل منظومة التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن ترسيخ الهوية الوطنية المصرية وتعزيز الانتماء لدى المواطنين.

طلب تثبيت العمالة المؤقتة



ويعرض مجلس النواب، طلب النائب سيد أبو بريدعة، وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا، والنائب حسام حسن عبد الرحمن وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في محافظات الصعيد.

في الوقت ذاته يتضمن جدول الأعمال طلب النائب أحمد علاء فايد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عودة الجماهير الرياضية للمدرجات بالسعة الكاملة لتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية.

تقارير اللجنة التشريعية عن 3 اتفاقيات دولية



ومن المقرر أن يعرض مجلس النواب، تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026.

كما يتضمن الجدول تقرير لجنة الشئون الدستورية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية بدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026.

كما يتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر الموقع عليها في 3 فبراير 2026، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2026.